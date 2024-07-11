鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估下修至0.14元，預估目標價為134.35元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 10:15
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對DoorDash公司(DASH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.15元下修至0.14元，其中最高估值0.98元，最低估值-0.23元，預估目標價為134.35元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.98(0.98)
|2.49
|5.02
|5.12
|最低值
|-0.23(-0.23)
|-0.21
|1.65
|2.68
|平均值
|0.16(0.17)
|1.35
|2.99
|4.07
|中位數
|0.14(0.15)
|1.29
|2.86
|4.27
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|106.56億
|128.95億
|156.70億
|161.25億
|最低值
|101.73億
|116.52億
|132.50億
|147.80億
|平均值
|103.53億
|120.82億
|140.61億
|154.70億
|中位數
|103.33億
|120.23億
|139.98億
|153.97億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|-1.39
|-3.68
|-1.42
|營業收入
|8.85億
|28.86億
|48.88億
|65.83億
|86.35億
詳細資訊請看美股內頁：
DoorDash公司(DASH-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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