安謀幫大忙！軟銀財報優預期 願景基金三年來首度獲利

鉅亨網新聞中心 2024-05-14 09:45

日本軟銀集團周一 (13 日) 公佈財報，在連續爆虧兩年後，被執行長孫正義寄予厚望的願景基金終於在 2023 財年獲利，主要受惠於 AI 熱潮，在此熱潮推升下，軟銀子公司安謀(ARM-US) 成功 IPO 且估值步步高升，為願景基金帶來巨大收益。

財報顯示，在 3 月為止的 2023 財年第四季，軟銀營收 1.75 兆日元，不如市場預期的 1.84 兆日元，淨利 2311 億日元，優於預期的淨虧損 716.4 億日元。

就 2023 財年全年而言，軟銀公佈的總體虧損為 2276 億日元，但比上一財年的 9701 億日元虧損減少不少。

至於願景基金，在截至今年 3 月的 2023 財年中，投資收益 7240 億日元，優於去年同期投資虧損 5.28 兆日元，投資獲利 1282 億日元，這是願景基金自 2021 財年以來首次實現年度獲利。

此前，由於全球科技股價格暴跌以及軟銀在中國市場的一些投資出現失誤，願景基金在 2021 財年和 2022 財年分別暴虧 2.55 兆日元和 4.3 兆日，該基金在 2022 財年的虧損更創下歷史新高。

此外，願景基金 2023 財年獲利在很大程度上要歸功於軟銀子公司安謀去年成功 IPO，但若扣除與安謀 IPO 相關的收益，願景基金 2023 財年虧損了 1673 億日元。

軟銀創辦人孫正義去年曾稱該公司投資風格將從「防禦模式」轉向「進攻模式」，並改變謹慎的做法，開始進行更多投資。

今年 2 月，軟銀財務長後藤芳光在財報會議上表示，軟銀已經歷從以阿里巴巴為中心，到以 AI 為中心的巨大轉變。

後藤芳光周一也再次強調未來將加大對於 AI 領域的投資。