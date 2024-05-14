安謀幫大忙！軟銀財報優預期 願景基金三年來首度獲利
鉅亨網新聞中心 2024-05-14 09:45
日本軟銀集團周一 (13 日) 公佈財報，在連續爆虧兩年後，被執行長孫正義寄予厚望的願景基金終於在 2023 財年獲利，主要受惠於 AI 熱潮，在此熱潮推升下，軟銀子公司安謀(ARM-US) 成功 IPO 且估值步步高升，為願景基金帶來巨大收益。
財報顯示，在 3 月為止的 2023 財年第四季，軟銀營收 1.75 兆日元，不如市場預期的 1.84 兆日元，淨利 2311 億日元，優於預期的淨虧損 716.4 億日元。
至於願景基金，在截至今年 3 月的 2023 財年中，投資收益 7240 億日元，優於去年同期投資虧損 5.28 兆日元，投資獲利 1282 億日元，這是願景基金自 2021 財年以來首次實現年度獲利。
此前，由於全球科技股價格暴跌以及軟銀在中國市場的一些投資出現失誤，願景基金在 2021 財年和 2022 財年分別暴虧 2.55 兆日元和 4.3 兆日，該基金在 2022 財年的虧損更創下歷史新高。
願景基金的扭虧為盈，主要歸功於重金投資的一些科技公司的估值上漲，包括字節跳動和美國外賣公司 DoorDash(DASH-US) ，但部分投資受到打擊，像是中國叫車軟體滴滴和辦公室共用公司 WeWork，後者去年聲請破產保護。
此外，願景基金 2023 財年獲利在很大程度上要歸功於軟銀子公司安謀去年成功 IPO，但若扣除與安謀 IPO 相關的收益，願景基金 2023 財年虧損了 1673 億日元。
軟銀創辦人孫正義去年曾稱該公司投資風格將從「防禦模式」轉向「進攻模式」，並改變謹慎的做法，開始進行更多投資。
今年 2 月，軟銀財務長後藤芳光在財報會議上表示，軟銀已經歷從以阿里巴巴為中心，到以 AI 為中心的巨大轉變。
後藤芳光周一也再次強調未來將加大對於 AI 領域的投資。
後藤芳光指出，安謀如今已成為軟銀投資組合的核心部分，截至今年 3 月，安謀占軟銀持有資產的 47%，高於 2020 年 3 月的 10%，阿里巴巴占軟銀持有資產的 0%，但四年前這一比例為 48%。
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