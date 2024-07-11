鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)EPS預估下修至0.51元，預估目標價為11.38元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 14:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.52元下修至0.51元，其中最高估值1.11元，最低估值0.23元，預估目標價為11.38元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.11(1.11)
|1.41
|1.48
|1.67
|最低值
|0.23(0.23)
|0.4
|0.15
|0.67
|平均值
|0.57(0.58)
|0.84
|0.7
|1.11
|中位數
|0.51(0.52)
|0.8
|0.78
|1.04
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|22.25億
|25.86億
|23.66億
|23.36億
|最低值
|18.75億
|18.96億
|19.04億
|19.12億
|平均值
|20.84億
|21.85億
|20.69億
|21.70億
|中位數
|21.18億
|21.64億
|19.80億
|22.61億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.32
|-0.55
|-0.93
|0.27
|0.22
|營業收入
|12.50億
|10.83億
|15.11億
|14.76億
|16.84億
詳細資訊請看美股內頁：
Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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