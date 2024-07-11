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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)EPS預估下修至0.51元，預估目標價為11.38元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 14:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.52元下修至0.51元，其中最高估值1.11元，最低估值0.23元，預估目標價為11.38元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.11(1.11)1.411.481.67
最低值0.23(0.23)0.40.150.67
平均值0.57(0.58)0.840.71.11
中位數0.51(0.52)0.80.781.04

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值22.25億25.86億23.66億23.36億
最低值18.75億18.96億19.04億19.12億
平均值20.84億21.85億20.69億21.70億
中位數21.18億21.64億19.80億22.61億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.32-0.55-0.930.270.22
營業收入12.50億10.83億15.11億14.76億16.84億

詳細資訊請看美股內頁：
Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHBM

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