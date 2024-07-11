盤中速報 - DoorDash公司(DASH-US)大跌5.32%，報103.16美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 00:30
DoorDash公司(DASH-US)截至台北時間11日00:14股價下跌5.8美元，報103.16美元，跌幅5.32%，成交量2,782,935（股），盤中最高價109.64美元、最低價102.15美元。
美股指數盤中表現
DoorDash公司(DASH-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.4%
- 近 1 月：-3.81%
- 近 3 月：-20.34%
- 近 6 月：+5.73%
- 今年以來：+10.17%
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