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鉅亨速報

盤中速報 - DoorDash公司(DASH-US)大跌5.32%，報103.16美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 00:30

DoorDash公司(DASH-US)截至台北時間11日00:14股價下跌5.8美元，報103.16美元，跌幅5.32%，成交量2,782,935（股），盤中最高價109.64美元、最低價102.15美元。

美股指數盤中表現

DoorDash公司(DASH-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.4%
  • 近 1 月：-3.81%
  • 近 3 月：-20.34%
  • 近 6 月：+5.73%
  • 今年以來：+10.17%

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美股美股盤中DoorDash公司

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DoorDash公司103.71-4.81%

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