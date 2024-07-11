鉅亨速報 - Factset 最新調查：航空租賃(AL-US)EPS預估下修至3.94元，預估目標價為55.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 06:17
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對航空租賃(AL-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.32元下修至3.94元，其中最高估值4.54元，最低估值3.7元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.54(4.54)
|5.63
|6.33
|最低值
|3.7(3.7)
|4.16
|4.64
|平均值
|4.07(4.16)
|5.1
|5.59
|中位數
|3.94(4.32)
|5.35
|5.81
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|28.72億
|32.20億
|34.32億
|最低值
|27.38億
|29.69億
|31.41億
|平均值
|27.95億
|30.90億
|32.47億
|中位數
|27.91億
|30.90億
|31.67億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.09
|4.39
|3.57
|-1.24
|5.14
|營業收入
|20.17億
|20.15億
|20.88億
|22.51億
|25.11億
詳細資訊請看美股內頁：
航空租賃(AL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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