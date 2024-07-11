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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：航空租賃(AL-US)EPS預估下修至3.94元，預估目標價為55.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 06:17

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對航空租賃(AL-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.32元下修至3.94元，其中最高估值4.54元，最低估值3.7元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.54(4.54)5.636.33
最低值3.7(3.7)4.164.64
平均值4.07(4.16)5.15.59
中位數3.94(4.32)5.355.81

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值28.72億32.20億34.32億
最低值27.38億29.69億31.41億
平均值27.95億30.90億32.47億
中位數27.91億30.90億31.67億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.094.393.57-1.245.14
營業收入20.17億20.15億20.88億22.51億25.11億

詳細資訊請看美股內頁：
航空租賃(AL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAL

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