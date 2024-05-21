DoorDash全美運送Ulta Beauty美妝用品 華爾街：Q3終將獲利

鉅亨網編譯許家華 2024-05-21 13:15

美國最大餐飲外送平台 DoorDash (DASH-US) 正在擴大與 Ulta Beauty (ULTA-US) 的合作夥伴關係，將原本僅在限定區域運送該公司化妝品、香水和護膚品的服務擴大至全美 1350 多家商店適用。

這是 DoorDash 不斷進軍新零售類以拓寬業務的最新舉措。DoorDash 最初是食品外賣平台於 2020 年推出雜貨配送服務，後來擴展到酒類、寵物產品等領域。

DoorDash 的雜貨合作夥伴包括 Albertsons 的 Safeway 部門、Dollar General (DG-US) 和 Walgreens Boots Alliance。 去年，它透過與百思買 (BBY-US) 合作進軍消費性電子產品領域，並於上個月與全美第二大五金連鎖店勞氏公司 (LOW-US) 合作增加了家居裝修業務。

如今，北美各地的 DoorDash 平台上有數以萬計的非餐廳零售店。DoorDash 示，截至 2023 年底，其平台每月活躍消費者中有五分之一曾下單過非食品外賣服務。

研究公司 M Science 的數據顯示，DoorDash 在其核心餐廳垂直領域和非餐廳垂直領域（尤其是便利商店和雜貨店）的美國配送市占持續成長。

DoorDash 的快速擴張正推動營收強勁成長，2024 年第一季其銷售額年增 23%。M Science 高級分析師 Matthew Goodman 表示，非餐廳類別目前佔總訂單量的 15% 左右。

儘管如此，由於司機支付成本高昂，以及取得和留住客戶的行銷費用高昂，各家配送平台仍難以獲利。

除了 2020 年第二季新冠肺炎疫情大流行時期 (大眾居家時間拉長) 以外，DoorDash 從未實現過獲利。 然而，隨著公司規模擴大，該數據一直在改善，去年其營收年增 31%，但營運費用僅增加 20%。

儘管 DoorDash 第一季又虧損 2500 萬美元，但明顯低於去年同期 1.62 億美元的虧損，華爾街目前預期 DoorDash 終將在今年第三季再次獲利。

DoorDash 股價過去 12 個月內上漲了 74%，但近期有所回落，周一下跌 2.95%，收每股 113.96 美元。競爭對手 Instacart (CART-US) 去年 9 月以每股 30 美元的價格上市，周一下跌 4.41% 至 32.92 美元，仍較 IPO 價高出約 10%。

雜貨配送業務的競爭變得越來越激烈，不僅像 DoorDash、Instacart 和 Uber Technologies (UBER-US) 旗下的 Uber Eats 這樣的第三方平台，雜貨商本身也在競相爭奪更大的市占。