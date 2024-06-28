迎暑假旺季！挺旅宿餐飲業 疫後缺工專案月薪補助1.3萬延長至今年底

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-28 12:15

勞動部自 112 年 5 月 1 日起推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，提供最高 1.3 萬元專案就業獎勵，鼓勵失業勞工投入缺工職缺，目前已協助約 2,900 人成功就業。原定試辦至 6 月 30 日止，考量旅宿業及餐飲業仍有人力需求，加上暑假旅遊旺季到來，因此宣布延長該方案旅宿業及餐飲業專案辦理期限至今 年 12 月 31 日。

勞動部表示，各地公立就業服務機構都可協助求才業者媒合人力，另為協助疫情期間受影響產業，於疫後景氣回溫人力需求增加，推動「疫後改善缺工擴大就業方案」提供專案媒合及就業獎勵，經與中央目的事業主管機關會商已納入專案職缺範圍包含旅宿業房務（含清潔）人員、餐飲業內外場服務人員和航空站地勤業地勤作業與航機清艙人員，已超過 800 家企業參與。

本方案透過與產業中央目的事業主管機關合作，由產業中央目的事業主管機關提出申請參加專案之行業別職務，與勞動部共同設定專案職缺合理薪資標準，由勞動部提供受僱之勞工每月最高 1.3 萬元的就業獎勵及最高 8,000 元的職訓津貼，同時結合中央目的事業主管機關的產業輔導資源，協助業者改善工作環境、勞動條件及薪資福利，提高勞工投入及留任的意願。

該方案原試辦至今 (113) 年 6 月 30 日為止，經交通部及經濟部評估，旅宿業及餐飲業仍有人力需求須續予專案協助，地勤業後續則已可透過現行航空公司既有人力規劃及需求徵才持續媒合，故勞動部同意延長方案之旅宿業及餐飲業專案辦理期限至今 (113) 年 12 月 31 日。