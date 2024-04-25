漢來美食評估升級海港餐廳 拚深化自助餐版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-25 18:56

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (25) 日指出，旗下自助餐廳母親節檔期訂位已一位難求，而現有的漢來海港後續也有升級計畫，「該改的就會改」，在集團大宗採購優勢下，營運動能持續看漲。

目前漢來海港餐廳全台有 7 家據點，漢來美食透露，隨著國內高檔自助餐需求熱絡的趨勢，有升級成島語的計畫，「該改的就會改」，訴求更具體驗感的用餐，同時，海港餐廳也開始進行食材升級並供應紅白酒，持續強化在自助餐市場的競爭力。

由於自助餐市況熱絡，漢來旗下各自助餐廳母親節檔期已一位難求，中餐訂位也有約 50-60%，漢來美食今年更首次嘗試母親節外帶餐，延續疫情期間消費者逐漸養成的外帶習慣。

展望後市，漢來美食看好，在台北漢來飯店宴會廳的加入下，第四季尾牙檔期挹注營收可期，目前位在台北漢來的宴會廳、島語自助餐均已開始貢獻獲利，東方樓粵菜也接近損平。

而在館外，漢來美食溜溜酸菜魚專賣店、上菜片皮鴨專賣店維持展店腳步，今年確定開出 3 家，至於消費者期待的大巨蛋島語自助餐，配合工程進行，預計延到明年開出。