漢來美食評估升級海港餐廳 拚深化自助餐版圖
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-25 18:56
連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (25) 日指出，旗下自助餐廳母親節檔期訂位已一位難求，而現有的漢來海港後續也有升級計畫，「該改的就會改」，在集團大宗採購優勢下，營運動能持續看漲。
目前漢來海港餐廳全台有 7 家據點，漢來美食透露，隨著國內高檔自助餐需求熱絡的趨勢，有升級成島語的計畫，「該改的就會改」，訴求更具體驗感的用餐，同時，海港餐廳也開始進行食材升級並供應紅白酒，持續強化在自助餐市場的競爭力。
由於自助餐市況熱絡，漢來旗下各自助餐廳母親節檔期已一位難求，中餐訂位也有約 50-60%，漢來美食今年更首次嘗試母親節外帶餐，延續疫情期間消費者逐漸養成的外帶習慣。
展望後市，漢來美食看好，在台北漢來飯店宴會廳的加入下，第四季尾牙檔期挹注營收可期，目前位在台北漢來的宴會廳、島語自助餐均已開始貢獻獲利，東方樓粵菜也接近損平。
而在館外，漢來美食溜溜酸菜魚專賣店、上菜片皮鴨專賣店維持展店腳步，今年確定開出 3 家，至於消費者期待的大巨蛋島語自助餐，配合工程進行，預計延到明年開出。
漢來海港每年甜點季總是吸引許多甜點愛好者前往嚐鮮，今年甜點季已邁入第 10 個年頭，此次特別邀請來自日本的米其林星級主昆布智成來台客座，以巧克力為創作發想，推出「巧遇甜點季」為全台 7 家海港餐廳打造 10 款一系列精緻甜點，自 4 月 26 日起至 5 月 17 日，為期 3 周讓愛吃甜點的饕客們無需出國、也不用額外加價，無限享用升級版的精緻甜點。
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