貨機「每一架都是財神爺」 航空業迎豐收一年

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-04 10:13

AI 時代來臨，空運需求暢旺，亞洲 - 北美價格每公斤衝上 15 美元 (逼近新台幣 500 元)，航空界高層最新表態，市場搶艙位，「貨機進來，每一架都是財神爺」，同時，客運進入第三季傳統旺季，價不跌量增，今年勢必是航空業豐收的一年。

航空界高層說，貨運市況暢旺，較疫情前都還要好，在 AI 載運需求持續湧現下，貨運長期趨勢是往上。

此外，出國旅運需求暢旺，各大航空公司持續增班，但機票也僅是稍微修正，載客率維持高檔，目前客運是「有量又有價」。

因此，此航空界高層表示，客貨都好，今年應該每家航空公司都有機會挑戰業績新高。

華航今年有 3 架 777F 貨機交機，陸續於 6 月 25 日、7 月 1 日到位，預計 8 月再交 1 架，未來將以 10 架 777F 及 8 架 747-400F 共 18 架全貨機的規模，搶攻龐大空運商機。

而長榮航 (2618-TW) 上半年有 1 架 777 貨機交機，營運中的貨機共 9 架，預計 2026 年起再執行 3 架 777-300ER 改裝為貨機。