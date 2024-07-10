〈電子五哥營收〉和碩受淡季效應影響 6月營收年月雙衰退

代工大廠和碩 ( 4938-TW ) 受到淡季效應影響，今 (10) 日公告 6 月營收 709.28 億元，年月雙減，累計今年上半年營收 5041.07 億元，年減逾 1 成。不過和碩也指出，隨著下半年電子傳統旺季來臨，力拚全年營運逐季成長。

和碩提到，隨著時序進到第三季，也是電子傳統旺季，預期旗下三大產品線包括資訊、通訊與消費性電子都將有所成長，有望推升和碩全年營運逐季升溫。至於第三季展望，和碩則指出，將在 8 月公告季報時更新。