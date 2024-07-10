search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

〈電子五哥營收〉和碩受淡季效應影響 6月營收年月雙衰退

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-10 18:08

cover image of news article
和碩受淡季效應影響，6月營收年月雙衰。(鉅亨網資料照)

代工大廠和碩 (4938-TW) 受到淡季效應影響，今 (10) 日公告 6 月營收 709.28 億元，年月雙減，累計今年上半年營收 5041.07 億元，年減逾 1 成。不過和碩也指出，隨著下半年電子傳統旺季來臨，力拚全年營運逐季成長。 

和碩 6 月營收 709.28 億元，月減 23.8%，年減 9.61%。第二季營收 2537.07 億元，季增 13.17%，年減 9.61%。累計今年上半年營收 5041.07 億元，年減 15.82%。 

至於筆電出貨狀況，6 月筆電出貨 75 至 80 萬台，約月增 6.16%，年減 6.06%，第二季筆電出貨達 200 萬台，約季增 29%，年對年則持平。 

和碩提到，隨著時序進到第三季，也是電子傳統旺季，預期旗下三大產品線包括資訊、通訊與消費性電子都將有所成長，有望推升和碩全年營運逐季升溫。至於第三季展望，和碩則指出，將在 8 月公告季報時更新。 

文章標籤

和碩電子五哥AI伺服器

相關行情

台股首頁我要存股
和碩105.50.96%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty