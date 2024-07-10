盤後速報 - 來億-KY(6890)下週(7月17日)除息4.41元，預估參考價298.59元
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:05
來億-KY(6890-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.41元。
以今日(7月10日)收盤價303.00元計算，預估參考價為298.59元，息值合計為4.41元，股息殖利率1.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
來億-KY(6890-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為代工鞋類產品製造為主要業務，鞋類為運動鞋、休閒鞋等。近5日股價上漲2.31%，集中市場加權指數上漲4.46%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/17
|303.00
|4.41059
|1.46%
|0.0
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