製鞋業新股王來億-KY掛牌價85元蜜月狂 大漲106%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-12 10:22
製鞋大廠來億 - KY(6890-TW)) 今 (12) 日以每股 85 元掛牌上市。國內製鞋相關類股再添生力軍，也成為製業走出營運谷底的受惠者，來億 - KY 今天早盤股價上攻 175.5 元，漲幅達 106%，股價也超越豐泰 (9910-TW) 成為製鞋廠類股股王。
來億集團成立於 1987 年，與多個國際知名品牌合作。專業生產各種高級的休閒鞋 (加硫鞋)/ 運動鞋 (冷貼鞋)/ 特殊功能鞋，不斷創新技術自我提升，深受客人信賴與肯定。來億集團的主要客戶包含 adidas、converse、HOKA 及 UNIQLO 等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品，來億亦為 GORE-TEX 認證工廠，可量產 GORE-TEX 之鞋款，來億自加硫鞋起家，擴增冷貼鞋及防水鞋生產技術，帶動產能及營收規模與日俱增，為來億集團的營收成長帶來強勁的成長動力。
來億 2023 年度營收為 280.16 億元，每股純益 6.26 元，董事會通過配發每股 5 元現金股利，受惠於 adidas 及 HOKA 品牌的熱銷，來億的營收與獲利再創新高。2024 年第一季營收達 77.71 億，每股純益 3.36 元，營收成長率 40.78%，第一季每股純益已達去年全年度的 53.67%，毛利率、營益率與淨利率皆較 2023 年同期大幅成長，樂觀看待全年表現。
來億 - KY 2024 年 5 月營收 33.55 億元，月增 18.02%，年增 50.27%，2024 年 1-5 月營收 143 億元，年增 38.03%。
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