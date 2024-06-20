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比台積電更飆!! 這家鞋廠怎麼這麼厲害，要在台股狂奔!

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 20:00

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比台積電更飆!! 這家鞋廠怎麼這麼厲害，要在台股狂奔! (圖:業者提供)

美國輝達成為全球的市值王，台股四大權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-tw) 同樣不惶多讓，股價都寫下歷史新高或波段高點，也帶動台股飛越 23000，持續寫下歷史新高，但當大家把市場焦點都放在 4 大權值股時，卻有另一檔股票飆出最強漲幅，6/12 掛牌的來億 - KY(6890-TW)，6/12 以 184 收盤，今天漲停再創新高已經飆到 265 元。

大華國際投顧阮蕙慈分析師表示，來億 - KY 漲幅可以超過上市權值股的原因，主要是來億 - KY 不只技術能力高、更搭上了這 2 年爆紅的運動品牌，產業上也迎來今夏最大的體育盛宴 - 巴黎奧運，配合公司的產能開出，今年的業績也將再度噴出，當然股價也就不遑多讓。

阮蕙慈分析師認為，來億在鞋類的技術能力強，尤其是需要一定技術能力的加硫鞋，可以說是全球加硫鞋的霸主，這不只需要獨特的技術能力，也需要特殊的製程及設備，來億目前以運動鞋為主佔 60%，過去 5 年生產超過 3 億雙鞋子。來億以第一上市掛牌，市場完全沒有籌碼，連法人也還沒建立基本部位。

阮蕙慈分析師表示，來億成立初期與 Adidas、Converse(2003 年被 Nike 收購) 合作，並為兩品牌廠的前五大供應商。來億與國際大品牌 Adidas 合作關係密切，並專門設立愛迪達的研究開發中心，每年為愛迪達開發 1600 種的鞋款，知名的鞋款包括 NBA 明尼蘇達灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）攜手愛迪達推出的籃球鞋款 A.E. 1、YEEZY BOOST 潮流運動鞋及找來韓國 BLACKPINK 代言的 SAMBA 潮流運動鞋等。

阮蕙慈分析師指出，Decker 旗下的 HOKA 更是公司近年成長最快的品牌客戶，HOKA 過去 6 年營收成長達 824％，年複合成長率達到 45.5%。HOKA 從路跑起家，並特別針對體重設計減震及充滿彈性的鞋底，像是年紀大的拜登穿上後不跌倒了，也讓 HOKA 運動鞋更紅，成為 2023 年年度風雲品牌，母公司 Deckers 股價近一年也直接翻倍，現在站穩千元以上，股價如同傳產界的輝達，也被指名為下一檔可望分割的潛力股。

來億因應 Hoka 的鞋款需求，已在印尼億泉建設新廠，新廠在今年 5 月投產，未來將會加入營收貢獻，除此之外也有針對 ADIDAS 的擴廠計劃，兩大客戶的訂單都可謂強勁成長，另外還有日本休閒服裝品牌大廠 UNIQLO，公司過去已經幫 UNIQLO 開發出不少鞋款，生產超過幾萬雙鞋子，隨著 UNIQLO 有意擴大鞋類品項，這是 HOKA 和 AADIDAS 之外第 3 個動能。

阮蕙慈分析師強調，相較於豐泰等本益比在 25 倍附近，來億今年上看 2 個股本獲利，明年又持續成長，HOKA 和 Adidas 產品熱賣加上還有 UNIQLO 新動能，股價自然是欲小不易。

相關產業分析可參考阮蕙慈老師的 LINE@及 YT

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

金融阮實力 LINE: @power8888
https://line.me/R/ti/p/@586saqlw?oat__id=3178337

更多阮蕙慈獨家產業分析
https://power8888.com.tw/topic/industry/plist/63

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