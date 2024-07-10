盤後速報 - 霈方(6574)下週(7月17日)除息3.5元，預估參考價47.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:05
霈方(6574-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(7月10日)收盤價50.70元計算，預估參考價為47.2元，息值合計為3.5元，股息殖利率6.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
霈方(6574-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為美容保養相關產品之研發及銷售。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲0.7%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/17
|50.70
|3.5
|6.9%
|0.0
|2023/08/24
|56.1
|3.5
|6.24%
|0.0
|2022/09/19
|51.1
|1.14
|2.23%
|0.0
|2021/09/29
|49.35
|1.38
|2.8%
|0.0
|2020/07/30
|57.6
|1.23
|2.14%
|0.0
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