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鉅亨速報

盤後速報 - 霈方(6574)下週(7月17日)除息3.5元，預估參考價47.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:05

霈方(6574-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(7月10日)收盤價50.70元計算，預估參考價為47.2元，息值合計為3.5元，股息殖利率6.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

霈方(6574-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為美容保養相關產品之研發及銷售。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲0.7%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/17 50.70 3.5 6.9% 0.0
2023/08/24 56.1 3.5 6.24% 0.0
2022/09/19 51.1 1.14 2.23% 0.0
2021/09/29 49.35 1.38 2.8% 0.0
2020/07/30 57.6 1.23 2.14% 0.0

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