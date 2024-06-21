【量大強漲股整理】台股進入六月底關鍵周，投信集團行情啟動，潛力股大公開?

鉅亨研報 2024-06-21 17:28

加權指數，今日開低震盪，終場下跌 152.71 點，收在 23253.39 點，成交量 6281 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 138.67 億，投信賣超 5.5 億，自營商賣超 8.8 億，三大法人合計賣超 152.97 億。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 1.12%，收在 970 元，外電報導，台積電正與設備和原料供應商合作，研發新的先進晶片封裝技術，利用類似矩形面板的基板進行封裝，來取代傳統圓形晶圓，從而能在單片晶圓上放置更多晶片組；(2317-TW) 鴻海，下跌 2.53%，收在 212 元，2023 年鴻海 AI 伺服器營收有 3000 億台幣，預估 2024 年可望成長 40%，AI 伺服器也可望帶動鴻海營益率上升，法人認為，長期來看，鴻海 200 元並不貴；(2454-TW) 聯發科，下跌 0.67%，收在 1490 元，不僅透過子公司入主 IC 設計公司 (8040-TW) 九暘，看好企業在乙太網路領域的技術和市占率，能夠發揮集團綜效，也持續推動手機晶片的市占率，預估 2024 年手機銷售量將回到 12 億台。

2023 美國總統拜登宣布美國寬頻基建法案，將提撥 420 億美元 (1.3 兆台幣)，致力在 2030 年前，讓所有美國家庭都能實現快速上網；(3450-TW) 聯鈞，上漲 2.09%，收在 122 元，再創波段新高，5 月合併營收 5.75 億，年增 37%，主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，直接帶動企業毛利率上升，未來的營收和獲利雙雙可期。

GPS 定位陶瓷天線全球主要供應商 (6284-TW) 佳邦，上漲 7.9%，收在 95.6 元，不僅再創波段新高，離百元大關也只有一步之遙，每台電動車 需要搭載 8 支天線，GPS 天線需求將持續成長，2024Q4 即將落成的竹南 2 廠將增加 GPS 天線產能，2024 年 6 月 20 日 (2492-TW) 華新科和旗下企業 (6284-TW) 佳邦宣布入股 (3042-TW) 晶技，積極擴充被動元件產品線，全力搶攻人工智慧、智能科技、物聯網的發展商機。

點名預告後的 (6284-TW)，今日逆勢大盤，大漲 + 9%，再創新高! 再度驗證佳螢

選股冠軍的實力!!!!

(NVDA-US) 輝達執行長黃仁勳日前來台時，曾談到在台灣擴大投資，最擔心的就是電力是否充足的問題，根據調研機構預估，2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，台灣想要成為 AI 大國，電力就是最關鍵的主題，(1503-TW) 士電，上漲 1.68%，收在 302 元，再創波段新高，士電在台電的電力設備市佔率約為 35%，預計台電每年將貢獻營收 90 億，變壓器訂單已經爆滿，新竹湖口已積極擴建新廠，2024 年 6 月 19 日股東會宣布已經打進 AI 伺服器水冷散熱系統設備用器材，目前已送北美客戶認證，預計 2025H2 開始貢獻營收，挾帶電力和 AI 雙題材，法人預估，士電股價依然擁有上漲的空間，

蘋果在全球開發者大會（WWDC）發表最新 AI 系統「Apple Intelligence」，

，推出 AI 手機，不僅宣布進軍生成式 AI、將 ChatGPT 導入 Siri 後，蘋果股價連日走漲，甚至超過微軟，重返「全球市值最高」的企業寶座，而台股沉寂已久的蘋概股紛紛趁勢而起，投資機構 Wedbush 分析師伊弗斯（Daniel Ives）預測蘋果將在大會上發表 AI 研發成果，讓今年上市的 iPhone16 迎來超級循環。他預測，本波 iPhone 換機潮銷售量有機會超過 2.7 億支，受法人青睞，「績優蘋概股」將為後續盤勢續漲關鍵；蘋果即將推出 AI 手機，AI 需求在全球遍地開花，連帶催動使用者對高速網路的需求，將推動 5G 蓬勃發展，網通廠積極擁抱 AI 伺服器商機，相關 WiFi7 的功率放大器（PA）需求有望大幅成長，（PA）砷化鎵族群中，包括穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW)，都有打入高通手機 PA 供應鏈，隨著高通供應 iPhone 晶片能見度提高，於 PA 族群接單向上。

(2455-TW) 全新，上漲 5.18%，收在 172.5 元，資料中心短距離傳輸 過去多使用銅線，目前開始多使用光纖，2023 全新短距發射端產品 400G VCSEL 已獲 (MSFT-US) 微軟認證，以獨家供應商之姿，成功打入 ChatGPT 供應鏈，預計 2024H2 將開始貢獻營收，未來也會研發 800G VCSEL，強化產業競爭力。

(6290-TW) 良維，上漲 1.22%，收在 91.4 元，受惠資料中心電力需求越來越高，每月出貨給大客戶 (AMZN-US) 亞馬遜的大電流線持續增加，預計年底將高達 2 萬條，近期又獲得 (MSFT-US) 微軟認證，成為支撐 AI 伺服器業務的第 2 隻腳，泰國廠 6 條產線已經全部滿載，2024 年底會多增加 12 條產線，因應客戶需求大幅提升。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師