〈熱門股〉來億-KY上演IPO蜜月行情持續飆升 周漲逾21%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-22 10:30
製鞋大廠來億 - KY(6890-TW) 在 12 日以每股 85 元掛牌上市，成為台股製鞋相關新生力軍，也成為製鞋業走出營運谷底的受惠者，來億 – KY 的 6 月 21 日股價以漲停價 291.5 元作收，股價一周上漲 21.46%，就掛牌價 85 元計算，IPO 以來的蜜月行情漲幅 2.41 倍。
來億 - KY 與多個國際知名品牌合作。專業生產各種高級的休閒鞋、運動鞋及 特殊功能鞋，主要客戶包含 adidas、converse、HOKA 及 UNIQLO 等，也是 GORE-TEX 認證工廠，可量產 GORE-TEX 鞋款，產能及技術的擴充，爲來億 - KY 的營收成長帶來強勁的成長動能。
來億 - KY 2023 年營收為 280.16 億元，每股純益 6.26 元，董事會通過配發每股 5 元現金股利。受惠於 adidas 及 HOKA 品牌的熱銷，來億 - KY 2024 年第一季營收達 77.71 億，每股純益 3.36 元。來億 - KY 2024 年 5 月營收 33.55 億元，月增 18.02%，年增 50.27%，2024 年 1-5 月營收 143 億元，年增 38.03%。
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