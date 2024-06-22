〈熱門股〉來億-KY上演IPO蜜月行情持續飆升 周漲逾21%

製鞋大廠來億 - KY( 6890-TW ) 在 12 日以每股 85 元掛牌上市，成為台股製鞋相關新生力軍，也成為製鞋業走出營運谷底的受惠者，來億 – KY 的 6 月 21 日股價以漲停價 291.5 元作收，股價一周上漲 21.46%，就掛牌價 85 元計算，IPO 以來的蜜月行情漲幅 2.41 倍。

來億 - KY 與多個國際知名品牌合作。專業生產各種高級的休閒鞋、運動鞋及 特殊功能鞋，主要客戶包含 adidas、converse、HOKA 及 UNIQLO 等，也是 GORE-TEX 認證工廠，可量產 GORE-TEX 鞋款，產能及技術的擴充，爲來億 - KY 的營收成長帶來強勁的成長動能。