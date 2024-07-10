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鉅亨速報

盤後速報 - 加高(8182)下週(7月17日)除息1.2元，預估參考價35.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:05

加高(8182-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月10日)收盤價36.70元計算，預估參考價為35.5元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.27%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

加高(8182-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為1. 產銷石英振盪器、石英發振器、石英濾波器、陶瓷共振器等。2. 從事一般進出口業務(許可業務除外)。3.CC01080電子零組件製造。近5日股價下跌0.54%，櫃買市場加權指數上漲0.7%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/17 36.70 1.2 3.27% 0.0
2023/07/19 30.7 1.0 3.26% 0.0
2022/07/19 38.65 3.0 7.76% 0.0
2021/07/08 52.2 1.5 2.87% 0.0
2020/07/09 30.4 1.0 3.29% 0.0

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