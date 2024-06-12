潤隆估今年再推出四大案 全年推案量高達300億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-13 12:26

潤隆 (1808-TW) 去 (2023) 年衝出高達稅後賺進 77.02 億元，每股純益達 17.08 元，登上 2023 年上市櫃建商獲利王寶座，潤隆今 (13) 日股東會決議去年，擬配息 3 元加上配股 12 元，合計達 15 元，潤隆今年還將大動作推案，除了已經推出桃園龜山「溫莎堡」全部完銷外，後續還有 3 筆建案將推出，全年推案量高達 300 億元。

上市建商潤隆 2024 年將有 2 筆個案完工交屋，合計總銷超過 100 億元，潤隆仍持續看好房市發展

潤隆總經理林暐鈞指出，今年潤隆預計有 2 筆建案入帳，包括從 3 月開始交屋的基隆「夢悅城」建案，目前已在入帳、總銷 88 億元，，預計將到 6、7 月完全帳；同時，，總銷達 23 億元的「景安文匯」，則目標在 2024 年的年底完工交屋，估算今年的完工案量也超過 100 億元。