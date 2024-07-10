〈財委會質詢〉助力金融業打世界盃 彭金隆：推動優質整併

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-10 14:54

工商協進會 9 日拜會金管會，對於金融三業提出多項建言，金管會主委彭金隆今 (10) 日赴立法院財委會專題報告，並備質詢，立委關切如何擴大金融業國際競爭力，協助業者打世界盃？他表示，我國具有多元產業，與新加坡純銀行模式走不同的路，但未來若有優質的整併，還是會持續推動。

國民黨立委李彥秀質詢指出，幾十年來，台灣金融業產值占整體 GDP 比重維持 6% 左右，未有顯著成長，相較新加坡近年都在 13% 上下，此外，全球前百大銀行中，新加坡多家進榜，反觀台灣無任何一家銀行擠進，目前資產規模最大為國家的臺灣銀行，20 年前領先新加坡銀行、甚至是星展銀行，但現在連車尾燈都看不到了。

李彥秀表示，儘管台、星產業屬性不同，無法一概而論，但對於邁向亞洲資產管理中心目標，金管會又該如何解決金融人才不足的困境，才有利未來打進亞洲盃、世界盃。

彭金隆答詢時指出，外界常以台灣金融業產值占 GDP 比重和星、港對比，但這點其實要再仔細思考，因為台灣具有多種產業，分母組成不一樣，事實上，國內金融業產值占 GDP 比重保持在 6% 左右，是和 GDP 同步成長，但無超額成長，對於這項指標，金管會還是會持續努力。

李彥秀進一步詢問，國內銀行業規模不夠大，該如何與新加坡銀行、星展銀行競爭，是否有可能透過金融整併來達成，彭金隆回應，各國壯大金融市場作法不同，台灣今年邁向 22 年的金控公司，資產規模已擴大 6 至 7 倍，方法可能與新加坡單純走銀行不太一樣。

彭金隆說明，首先，會持續強化金控的政策，再者，如果是優質的整併，還是會持續去推動。