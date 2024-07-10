跟進實支險下架潮 國泰人壽7/12停售2檔主力商品

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-10 16:52

實支實付醫療險新制自 7 月起上路，新售保單須依循正本理賠、損害填補原則，壽險龍頭國泰人壽也跟進調整自家保單，7 月 12 日將停售「三倍真醫靠住院醫療定期保險（外溢型）」、 「好實在自負額住院醫療健康保險附約」兩檔主力商品。

國泰人壽說明，主要是因配合法令要求，每個保險商品均需訂定銷售限額，以符合公司所定風險胃納，考量「三倍真醫靠住院醫療定期保險（外溢型）」、 「好實在自負額住院醫療健康保險附約」將達公司預計銷售目標，所以自今年 7 月 12 日起，停止受理兩檔商品新契約。

富邦人壽於今年 6 月開出第一槍，掀起實支實付險停售潮，除了因應新規範上路外，富壽也考量接軌 ICS 新制及營運策略調整等因素，總計下架 12 張保單。此外，安聯、安達、台新及友邦人壽也陸續下架多張保單，包含失能扶助險等商品。

實支實付型 (傷害) 醫療保險商品新制自 7 月 1 日起上路，回歸損害填補原則，其保險金之理賠應以損害填補為原則，並應於保單條款約定損失分攤機制，以使被保險人於同一保險事故中所獲得之理賠金額不超過實際負擔之醫療費用。相關配套措施及保單條款將於 10 月 1 日前公布。