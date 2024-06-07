〈獨家〉富邦人壽7月下架12張保單 實支實付平準費率將走入歷史

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-08 10:35

新版實支實付醫療險制度原先計畫在 7 月上路，但詳細內容及相關配套尚未出爐，傳出將延後上路，不過，富邦人壽已經開出第一槍，提前審視自家商品內容，最終決定將在 7 月停售 12 張保單，當中包含 9 張住院醫療險、2 張意外傷害險，而富壽獨有的實支實付平準費率也將走入歷史，公司表示，此次下架眾多保單，主要有二大考量。

金管會日前表示，實支實付型醫療 (含傷害醫療) 保險商品，理賠應符合損害填補原則，除了正本理賠外，還有損失分攤的做法，亦即每次醫療行為的理賠金額不得超出實際醫療總費用，但保險局官員說，若將來有其他新的機制，可再進一步討論調整。

然而，距離 7 月僅不到 1 個月的時間，有保險業者反映新制上路時間太過倉促，商品設計、理賠機制仍霧煞煞，恐來不及因應，因此，傳出保險局已經通知各家業者將延後上路，進一步溝通配套措施。

不過，根據保經代通路表示，近期已收到富邦人壽正式發函，7 月起將先行停售 12 張保單，並非全數都是實支實付，其中有 9 張是住院醫療險、2 張是意外傷害險。

觀察此波停賣的實支實付險，多採平準費率設計 (每年保費不會隨著年齡提高而增加)，富邦人壽透露下架原因，除了因應新規外，主要考量未來接軌 ICS 新制的影響，決定將實支醫療險規格調整為一年期險，以降低未來資本提存壓力。

對於未來新商品的規劃方向？富邦人壽表示，新實支醫療險商品規格將改為一年期險，會與市場同類型商品相同，預計 7 月就會推出。

回顧富邦人壽歷史，2000 年，安泰人壽併購喬治亞人壽，更名為「ING 安泰人壽」；2001 年，富邦人壽併購花旗人壽；2011 年，富邦人壽併購「ING 安泰人壽」。富壽從過往迄今存在至少 4 種系統的保單，囊括許多平準費率的商品，隨著時代變遷、法規變革，不論是喬治亞、舊安泰、新安泰，都有許多商品陸續退場。

目前市面上，實支實付平準費率全台只有富邦人壽在銷售，像是「享實在」、「真實在」、「真心實意」、「長順住院」、「長青健康保險」等商品，7 月後皆面臨停售，也意味著實支實付平準費率將在國內絕跡。

業務員提醒，民眾若想趕在 6 月底前投保富邦的實支實付險，要留意富邦只能當第一家，也就是說，原先已有實支險的民眾是無法投保的，必須解約原實支才能投保，不過，也要評估自身體況是否符合投保條件。

根據《保險法》第 127 條規定，保險契約訂立時，被保險人已在疾病或妊娠情況中者，保險人對是項疾病或分娩，不負給付保險金額之責任。

富邦人壽此波停售的保險清單中，另有 1 張是珍夠利利率變動型增額終身壽險，富壽說明，下架的原因與銷售不佳有關，公司認為已無市場需求，因此決定停賣。