繼埃克森美孚後 英國石油巨擘BP也發出獲利預警

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-10 02:40

繼美國能源巨擘埃克森美孚 (XOM-US) 之後，英國石油巨頭 BP 也發出獲利預警，表示煉油業務利潤率低迷將導致其第二季虧損。

這家總部位於倫敦的石油公司周二 (9 日) 表示，預估「實際煉油利潤率大幅下降」將導致其第二季利潤損失 5 億至 7 億美元，而此前強勁的煉油利潤率曾支撐其今年第一季的利潤。

BP 定於 7 月 30 日公布第二季業績，期將修訂後的財測歸咎於銷售中間餾分油 (如航空燃料和柴油) 的利潤率下降，以及基準油價與用於生產船用燃料的北美重質原油價格之間的價差縮小。

BP 也表示，天然氣價格下跌將對第二季獲利產生進一步 1 億美元的負面影響。此外，BP 第二季將提列高達 20 億美元的減損費用，其中包括 3 月宣布的德國 Gelsenkirchen 煉油廠的持續評估費用。BP 指出，由於國內對石油產品的需求減少，該煉油廠的成本過高。

汽油市場的低迷已經在全球蔓延，不只是英國，亞洲以及全球最大的汽油市場美國都沒有倖免。

埃克森美孚日前表示，由於柴油市場供過於求，煉油利潤率疲軟可能導致其第二季利潤遭受 11 億至 15 億美元的損失，此外，天然氣價格下跌還將給該公司造成 3 億至 7 億美元的損失。