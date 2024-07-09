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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至0.55元，預估目標價為20.75元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 22:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.54元上修至0.55元，其中最高估值0.69元，最低估值0.33元，預估目標價為20.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.69(0.69)1.021.070.54
最低值0.33(0.33)0.370.270.27
平均值0.52(0.51)0.550.570.4
中位數0.55(0.54)0.440.50.4

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值26.02億34.14億37.38億27.67億
最低值22.10億23.38億23.69億26.09億
平均值24.31億26.68億28.42億26.88億
中位數24.27億25.47億26.61億26.88億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入2.78億9.59億18.35億13.82億18.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHOOD

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