鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估下修至0.54元，預估目標價為20.75元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 22:00
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.55元下修至0.54元，其中最高估值0.69元，最低估值0.33元，預估目標價為20.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.69(0.69)
|1.02
|1.07
|0.54
|最低值
|0.33(0.33)
|0.37
|0.27
|0.27
|平均值
|0.51(0.52)
|0.54
|0.58
|0.4
|中位數
|0.54(0.55)
|0.46
|0.52
|0.4
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.02億
|34.14億
|37.38億
|27.67億
|最低值
|22.10億
|23.38億
|23.69億
|26.09億
|平均值
|24.24億
|26.56億
|28.44億
|26.88億
|中位數
|24.22億
|25.47億
|26.70億
|26.88億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|2.78億
|9.59億
|18.35億
|13.82億
|18.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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