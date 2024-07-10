鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估下修至-4元，預估目標價為45.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 00:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.27元下修至-4元，其中最高估值-1.18元，最低估值-5.59元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|-1.18(-1.18)
|-0.47
|0.08
|最低值
|-5.59(-4.36)
|-1.98
|-1
|平均值
|-3.19(-2.4)
|-1.09
|-0.52
|中位數
|-4(-1.27)
|-1.19
|-0.69
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.20億
|9.82億
|13.11億
|15.83億
|最低值
|6.69億
|8.30億
|10.68億
|15.83億
|平均值
|6.91億
|9.22億
|12.30億
|15.83億
|中位數
|6.91億
|9.38億
|12.38億
|15.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|EPS
|--
|--
|--
|營業收入
|1.88億
|2.58億
|3.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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