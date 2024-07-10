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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估下修至-4元，預估目標價為45.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 00:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.27元下修至-4元，其中最高估值-1.18元，最低估值-5.59元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值-1.18(-1.18)-0.470.08
最低值-5.59(-4.36)-1.98-1
平均值-3.19(-2.4)-1.09-0.52
中位數-4(-1.27)-1.19-0.69

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.20億9.82億13.11億15.83億
最低值6.69億8.30億10.68億15.83億
平均值6.91億9.22億12.30億15.83億
中位數6.91億9.38億12.38億15.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年
EPS------
營業收入1.88億2.58億3.21億

詳細資訊請看美股內頁：
Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTEM

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