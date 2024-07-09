國泰金上半年賺716億元EPS 4.66元 創歷史次高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-09 18:16

國泰金 (2882-TW) 公布 6 月稅後純益 128 億元，月增 62.43%、年減 20.49%，累計上半年稅後純益 716.1 億元，年增 1.17 倍，每股稅後純益 (EPS) 達 4.66 元，累計稅後純益及 EPS 皆創歷史次高紀錄。今年以來各子公司核心業務動能強健，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷史新高，而國泰人壽續創歷史次高。

國泰人壽 6 月稅後純益 89.4 億元，累計上半年稅後純益 482.6 億元。單月獲利表現佳，主要反映資本利得及經常性收益貢獻。今年以來資本市場上揚，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。6 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 95 億元及 44 億元。

美國 6 月通膨數據低於預期，推升市場對 9 月降息之預期，激勵股市持續走高，並使美債利率同步回落，國壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，加上國內外不動產評價利益及經常性收益挹注下，整體獲利表現維持亮眼。在資本方面，6 月淨值比逾 9%，RBC 亦遠高於 300%，資本維持強健。

另於 6 月底透過全資持有的國外籌資事業 Cathaylife Singapore Pte. Ltd. 於國外發行 10 年期 6 億美元次順位公司債，成功創下台灣保險公司於國際債券市場的發行首例，不僅初級市場投資人反應甚佳，次級市場交投亦相當熱絡，有助於進一步拓展國外籌資管道並強化清償能力。

保險業務方面，國壽表示，受到相關法令規範調整，帶動實支實付型醫療險銷售，健康及意外險商品銷售動能穩健成長，單月初年度保費收入較上月成長 72%；投資型商品 6 月各類型皆有明顯成長，FYP 較上月增加 26%，顯示國壽訴求長期穩健投資策略、提升契約品質及優化服務下，穩固其銷售基盤。

國泰世華銀行 6 月稅後純益 34 億元，累計稅後純益 201.7 億元，年成長 15%。受惠升息及放款動能強健，並把握利率高檔持續布建外幣有價證券，累計淨利息收入呈雙位數成長；信用卡海外簽帳金額增加，財富管理保險、基金及債券等商品銷量上升，累計淨手續費收入表現亮眼。

國泰世華主力信用卡產品 CUBE 卡累計流通卡數約逾 600 萬張，動卡率亦表現良好。截至 6 月底逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1358%，資產品質維持穩健。

國泰產險 6 月稅後純益 3.3 億元，累計稅後純益 13.3 億元，續創同期新高。6 月份簽單保費 36.1 億元，創單月新高，累計簽單保費達 185.4 億元，年成長 18%。

國泰證券 6 月稅後純益 4.1 億元，累計稅後純益 21.7 億元，超越去年全年獲利，並創下同期獲利歷史新高，主要因國內景氣復甦，台股成長動能穩健。