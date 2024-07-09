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鉅亨速報

營收速報 - 金居(8358)6月營收6.58億元年增率高達86.05％

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 16:15

金居(8358-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣6.58億元，年增率86.05%，月增率8.68%。

今年1-6月累計營收為33.22億元，累計年增率10.5%。

最新價為67.8元，近5日股價下跌0%，相關電子零組件類指數上漲2.74%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+926 張
  • 外資買賣超：+390 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+536 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 6.58億 86% 9%
24/5 6.06億 43% 10%
24/4 5.52億 16% 10%
24/3 5.03億 -8% 0%
24/2 5.02億 -14% 0%
24/1 5.02億 -19% -14%

金居(8358-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CA04010金屬表面處理業。CA01110鍊銅業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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