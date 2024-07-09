營收速報 - 金居(8358)6月營收6.58億元年增率高達86.05％
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 16:15
今年1-6月累計營收為33.22億元，累計年增率10.5%。
最新價為67.8元，近5日股價下跌0%，相關電子零組件類指數上漲2.74%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+926 張
- 外資買賣超：+390 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+536 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|6.58億
|86%
|9%
|24/5
|6.06億
|43%
|10%
|24/4
|5.52億
|16%
|10%
|24/3
|5.03億
|-8%
|0%
|24/2
|5.02億
|-14%
|0%
|24/1
|5.02億
|-19%
|-14%
金居(8358-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CA04010金屬表面處理業。CA01110鍊銅業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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