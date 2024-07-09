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台股上沖下洗逾500點！台股甜蜜點到了？今日盤勢重點一文掌握

鉅亨研報 2024-07-09 15:48

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台股上沖下洗逾500點！台股甜蜜點到了？今日盤勢重點一文掌握。(圖:shutterstock)

1. 投資人等待關鍵通膨數據，美股 (08) 日漲多跌少，惟道瓊指數下跌 0.08%，標普 500、那斯達克指數再收歷史新高。

2. 台股 (09) 日早盤開高，指數隨即上沖下洗，一度跌逾 270 點，最低來到 23607.92 點。綠能環保、資訊服務、電器電纜族群買盤點火，電子權值股台積電 (2330-TW) 再創新高來到 1055 元，收 1040 元，聯發科 (2454-TW) 買盤有撐，指數終場上漲 21.93 點，收 23900.08 點，台股再寫歷史新高。

3.IP 股表現亮眼，M31(6643-TW)攻上漲停、世芯 - KY(3661-TW)、力旺 (3529-TW)、創意(3443-TW) 等漲逾 5%；其他半導體族群亦有表現，智原 (3035-TW)、愛普 *(6531-TW) 等收紅。

每日盤勢重點如何快速掌握？台股開盤日早上 8:30 準時鎖定「今天 Shot 這盤」

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