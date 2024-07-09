台股上沖下洗逾500點！台股甜蜜點到了？今日盤勢重點一文掌握

1. 投資人等待關鍵通膨數據，美股 (08) 日漲多跌少，惟 道瓊指數 下跌 0.08%，標普 500、 那斯達克 指數再收歷史新高。

2. 台股 (09) 日早盤開高，指數隨即上沖下洗，一度跌逾 270 點，最低來到 23607.92 點。綠能環保、資訊服務、電器電纜族群買盤點火，電子權值股台積電 (2330-TW) 再創新高來到 1055 元，收 1040 元，聯發科 (2454-TW) 買盤有撐，指數終場上漲 21.93 點，收 23900.08 點，台股再寫歷史新高。