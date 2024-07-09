〈台幣〉貶破32.5元心理關卡 貶值4.7分至32.54元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-09 17:29

新台幣今 (9) 日連動台北股市走勢，由升轉貶，但午盤過後貶勢略擴大，最低一度來到 32.571 元，終場收在 32.54 元，貶值 4.7 分，再度貶破 32.5 元的市場心理關卡價，台北外匯經紀公司成交值收斂至 11.19 億美元。

新台幣以 32.485 元、微升值 0.8 分開出後，雖一度彈升至 32.47 元，但價位明顯較昨日的高點 32.395 元低，最低來到 32.571 元，終場收在 32.54 元，貶值 4.7 分，全日高低價差 1.01 角。

觀察主要亞幣，新台幣貶值 0.14%，日元貶 0.1% 左右，人民幣小貶 0.05%，港幣和星元微貶，韓元處平盤狹幅整理，泰銖升值近 0.15%。