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鉅亨速報

盤後速報 - 橙的(4554)下週(7月16日)除息1元，預估參考價31.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

橙的(4554-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月9日)收盤價32.20元計算，預估參考價為31.2元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

橙的(4554-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為無線胎壓監測器系統。近5日股價上漲5.79%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 32.20 1.0 3.11% 0.0
2023/08/29 27.0 1.0 3.7% 0.0
2022/09/21 34.35 0.0 0.0% 0.9
2022/08/23 32.7 0.9 2.75% 0.0
2021/09/07 26.95 0.14 0.52% 0.0

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