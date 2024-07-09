盤後速報 - 橙的(4554)下週(7月16日)除息1元，預估參考價31.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
橙的(4554-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月9日)收盤價32.20元計算，預估參考價為31.2元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
橙的(4554-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為無線胎壓監測器系統。近5日股價上漲5.79%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|32.20
|1.0
|3.11%
|0.0
|2023/08/29
|27.0
|1.0
|3.7%
|0.0
|2022/09/21
|34.35
|0.0
|0.0%
|0.9
|2022/08/23
|32.7
|0.9
|2.75%
|0.0
|2021/09/07
|26.95
|0.14
|0.52%
|0.0
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