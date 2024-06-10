〈電子五哥營收〉仁寶5月營收月微增 Q2季底效應看好PC、非PC個位數成長

仁寶管理團隊表示，PC 產品 6 月有望受惠季底拉貨效應，出貨表現有望再往上。非 PC 產品部分，仁寶指出，由於客戶推出智慧裝置方面新產品，持續拉貨，也可望推升第二季非 PC 產品的出貨表現。

仁寶日前正式交棒，由陳瑞聰接任董事長，陳瑞聰提到，仁寶在這波 AI 伺服器浪潮中，落後同業許多是最大的遺憾，因此接下來仁寶將全力衝刺 AI 伺服器。

陳瑞聰也透露仁寶在 AI 伺服器上的布局與目標，希望 3 年後至少拿下北美四大 CSP(雲端服務供應商) 中至少一家，且伺服器營收要達上千億，而 AI 伺服器占比則期盼在 5 至 7 年後可以突破 3 成。