集保債票券交割訊息動態查詢平台「甘丹查」 九成債票券商加入使用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-09 13:44

債票券市場蓬勃發展，為提升市場交割作業效率，集保結算所建置全新的債票券交割訊息動態查詢平台「甘丹查」，已有九成債票券商加入使用行列，為債票券商提供更便捷、即時且透明的交割進度查詢服務。

集保結算所總經理陳德鄉表示，集保結算所參考國際清算機構及 SWIFT 的交割訊息追蹤服務，結合多年協助市場跟催交割雙方款券處理經驗，推出的「甘丹查」服務，為市場搭建了全新的溝通橋樑。債票券商可在單一介面，即時獲知交易對手的款券處理進度，以及市場各中介金融機構的相關訊息，無須電話密集反覆追蹤查詢，大幅提高交割效率。

集保結算所債票券保管結算交割系統 (BCSS) 提供 T+0 款券同步交割服務已近 20 年，隨著市場規模逐年成長，發行人、債票券商及投資人對於初級發行、次級交易及到期兌償的資金調度效率愈加重視，每筆交割時程十分緊湊。據統計去年全年票券交易量已達 81 兆元，每日平均交易量超過 3,200 億元，顯現市場的熱絡。