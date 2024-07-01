集保結算所股東會視訊會議平台再創新高 109家公司完成召開
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-01 11:42
集保結算所「股東會視訊會議平台」(eMeeting) 今年首度突破百家，共計 109 家上市、上櫃及興櫃公司採用，多達 3000 餘人登記參加，橫跨金融、半導體、傳產等不同產業，積極響應金管會的永續發展目標。
為了解視訊輔助股東會使用狀況，集保結算所董事長林丙輝也親赴潤泰觀摩視訊股東會現場；6 月 28 日於亞東證券召開今年最後一場視訊輔助股東會後，全數圓滿落幕。
林丙輝表示，在金管會的指導與全市場的協助下，今年股東會視訊會議平台各項功能都運作順利，不僅呼應國際數位潮流與國人需求，股東可線上觀看直播、提問及進行投票，本年也有外資股東透過視訊參與，藉由股東會的全面數位轉型，共同推升我國公司治理接軌國際。
股東會旺季期間，因應多家公司單日同時召開股東會，集保結算所建置「行動戰情室」，全程關注、即時掌握各場次連線狀況，以確保視訊會議順利運作，其中最高紀錄多達家公司同時召開。股東會後集保結算所亦蒐集公司及股務單位意見，持續精進股東數位服務。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 集保結算所與凱基證券簽約 共創複委託在地保管新紀元
- 集保「ETF觀測站」上線 第二階段10月底推出
- 集保結算所股東會通過每股配發4.8元股利 董座訂三大發展願景
- 集保結算所提醒：違法徵求股東會委託書 將受證交法處罰
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇