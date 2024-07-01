集保結算所股東會視訊會議平台再創新高 109家公司完成召開

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-01 11:42

集保結算所「股東會視訊會議平台」(eMeeting) 今年首度突破百家，共計 109 家上市、上櫃及興櫃公司採用，多達 3000 餘人登記參加，橫跨金融、半導體、傳產等不同產業，積極響應金管會的永續發展目標。

為了解視訊輔助股東會使用狀況，集保結算所董事長林丙輝也親赴潤泰觀摩視訊股東會現場；6 月 28 日於亞東證券召開今年最後一場視訊輔助股東會後，全數圓滿落幕。

林丙輝表示，在金管會的指導與全市場的協助下，今年股東會視訊會議平台各項功能都運作順利，不僅呼應國際數位潮流與國人需求，股東可線上觀看直播、提問及進行投票，本年也有外資股東透過視訊參與，藉由股東會的全面數位轉型，共同推升我國公司治理接軌國際。