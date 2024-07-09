搭上AI 機器人時代 機器視覺大廠立普思 如何讓輝達找上門？

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 14:10

立普思股份有限公司，一家專注於 3D 視覺技術的台灣企業，近期在德國紐倫堡的「嵌入式電子與工業電腦應用展」中獲得了嵌入式視覺獎。這是台灣企業首次獲得此項殊榮。這項殊榮不僅是對立普思在 3D 機器視覺相機領域持續成長和創新的認可，也是台灣企業在國際舞台上的重要里程碑。立普思的成功案例展示了台灣在高科技領域的競爭力，特別是在機器視覺和人工智慧的快速發展中。

立普思的執行長劉凌偉分享了公司的創業歷程，從一間僅 20 坪的教室起步，到現在成為業界的佼佼者。劉凌偉強調，機器視覺技術是未來趨勢的關鍵，並提到與輝達 (NVDA-US) 在 2019 年的合作，這項合作可能涉及 3D 感測技術和邊緣運算，這些都是推動工業自動化和智慧製造的核心技術。隨著人工智慧行業的需求不斷升溫，立普思對未來的展望充滿信心，預計未來營收將有顯著增長。

機器視覺技術的發展對於許多行業來說都是一場革命，從製造業到醫療保健，從交通管理到消費電子，其應用範圍廣泛。立普思的成就不僅是對其技術和創新精神的肯定，也為台灣在全球高科技產業中的地位增添了光彩。隨著公司計劃在明年下半年登錄興櫃，立普思的未來發展值得期待。

(圖: 業者提供)

機器人時代來臨 3D 感測是必然趨勢

劉凌偉的學術與研究成就令人矚目。從輔仁大學資訊工程研究所畢業後，有幸獲得了麻省理工學院人工智慧實驗室（MIT CSAIL）的青睞，被邀請擔任訪問學者。在 MIT CSAIL，劉凌偉專注於深化 2D 與 3D 視覺技術的研究，這是一個極具挑戰性的領域，因為儘管 2D 技術已經發展多年，但在演算法的大量運用下，其精確度仍有限。相反地，3D 技術的發展使得機器視覺的準確性大幅提升，這也是未來技術發展的必然趨勢。劉凌偉指出，「現代機器人幾乎都必須配備距離感測器」，如 Lidar 和 3D 攝影機，這些裝置不僅提高了機器人的環境感知能力，也為自動化和人工智慧的應用開啟了新的可能性。。

立普思公司專注於開發先進的 3D 視覺技術，其主要產品包括 LIPSedge camera 系列，這些攝像頭利用多種技術如 ToF、結構光和立體視覺，並與 LIPSedge SDK 結合使用，目前占營收比重高達 90%。此外，LIPSense middleware 提供 3D 人臉辨識、測量和掃描功能，有助於縮短客戶產品的上市時間。立普思還提供整合軟硬體解決方案，應用於自動化移動機器人（AMR）、視覺同步定位與建圖（vSLAM）、機械手臂等多個領域，展現其在工業自動化和智慧應用領域的專業能力。

而 LIPSense middleware 用以進行 3D 的人臉辨識、丈量、掃描，劉凌偉強調，「將核心的部分做好，就可減少客戶產品的上市時間」。

(圖: 業者提供)

軟硬體整合 立普思在全球市場上處於領先地位

立普思公司在軟硬體整合領域的進展顯示出其對於技術創新的承諾。最近，他們的 LIPSedge™ 3D 相機與 NVIDIA Isaac Perceptor 平台的整合，於 Computex 2024 展出，這一突破性進展為工業用自主移動機器人（AMR）帶來了革命性的 3D 視覺與邊緣智能功能。這種整合解決方案不僅提高了機器人在非結構化環境中的感知、定位和導航能力，而且還開闢了新的可能性，為開發者和使用者提供了更多的靈活性和精確性。立普思的這一成就，無疑使其在全球市場上處於領先地位。

國內首見有廠商拿下 Embedded World 獎項 未來與輝達合作可期

立普思公司近期在嵌入式系統領域取得顯著成就，榮獲德國紐倫堡「嵌入式電子與工業電腦應用展」(Embedded World) 的嵌入式視覺獎。這項獎勵是對立普思在 3D 機器視覺相機領域持續成長的肯定，其 LIPSedge™ S 系列高分辨率 3D 立體相機的創新和品質受到國際認可。立普思的成功不僅是台灣科技產業的驕傲，也是亞洲企業在全球科技舞台上的重要里程碑。該公司的技術突破，特別是在邊緣運算視覺技術領域的成就，展示了台灣在全球高科技產業中的競爭力。

立普思的執行長劉凌偉先生透露，公司與輝達的合作關係始於 2019 年，當時輝達對立普思的自走車搬運技術給予認證，並透過輝達的推薦獲得 BMW 的訂單。這種合作模式預示了立普思在未來 AI 浪潮中的潛力，尤其是在雲端運算向邊緣運算轉移的趨勢中。劉凌偉先生對公司的未來發展充滿期許，計劃將立普思打造成台灣的無名英雄，通過專注於利基型產品和多樣化應用，進一步發展車用 AIoT 和消費型產品應用，以期實現營收和毛利的大幅增長。

立普思在 Embedded World 展會中的表現，凸顯了台灣廠商在國際舞台上的影響力。該展會是全球嵌入式技術領域的盛事，每年吸引來自世界各地的專業人士和領先企業參加。立普思作為唯一獲得提名並最終獲獎的台灣企業，證明了其在激烈的國際競爭中脫穎而出的能力。立普思的成就不僅是對其團隊努力的肯定，也是對台灣 3D 產業在機器視覺領域努力的見證。

取得專利近 40 個 立普思拚明年興櫃 深耕機器視覺領域 十年磨一劍

立普思公司，一家專注於機器視覺領域的創新企業，自 2013 年成立以來，已在全球範圍內取得 30 至 40 項專利，顯示其在 3D 感測和人工智慧技術方面的專業實力。該公司不僅在日本等重要市場積極參展，爭取訂單，更是與多家國際科技巨頭如 Intel、NVIDIA、Panasonic、Sony 等建立了合作夥伴關係，共同推動 3D AI 視覺解決方案的應用於各大產業。經過十年的發展，立普思已經準備好在明年進行公開發行，進一步擴大其在市場上的影響力。

立普思的成長之路並非一帆風順，儘管新冠疫情對公司造成了挑戰，迫使公司進行裁員和造成員工糾紛，然而，正是這些挑戰促使立普思轉危為機，通過內部調整和創新，最終贏得了客戶的認可和訂單，從而走出低谷。目前，公司擁有約 70 名員工，其中 70% 為工程師，這一比例反映了其對技術研發的重視。