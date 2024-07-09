搭上AI 機器人時代 機器視覺大廠立普思 如何讓輝達找上門？
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 14:10
立普思股份有限公司，一家專注於 3D 視覺技術的台灣企業，近期在德國紐倫堡的「嵌入式電子與工業電腦應用展」中獲得了嵌入式視覺獎。這是台灣企業首次獲得此項殊榮。這項殊榮不僅是對立普思在 3D 機器視覺相機領域持續成長和創新的認可，也是台灣企業在國際舞台上的重要里程碑。立普思的成功案例展示了台灣在高科技領域的競爭力，特別是在機器視覺和人工智慧的快速發展中。
立普思的執行長劉凌偉分享了公司的創業歷程，從一間僅 20 坪的教室起步，到現在成為業界的佼佼者。劉凌偉強調，機器視覺技術是未來趨勢的關鍵，並提到與輝達 (NVDA-US) 在 2019 年的合作，這項合作可能涉及 3D 感測技術和邊緣運算，這些都是推動工業自動化和智慧製造的核心技術。隨著人工智慧行業的需求不斷升溫，立普思對未來的展望充滿信心，預計未來營收將有顯著增長。
機器視覺技術的發展對於許多行業來說都是一場革命，從製造業到醫療保健，從交通管理到消費電子，其應用範圍廣泛。立普思的成就不僅是對其技術和創新精神的肯定，也為台灣在全球高科技產業中的地位增添了光彩。隨著公司計劃在明年下半年登錄興櫃，立普思的未來發展值得期待。
機器人時代來臨 3D 感測是必然趨勢
劉凌偉的學術與研究成就令人矚目。從輔仁大學資訊工程研究所畢業後，有幸獲得了麻省理工學院人工智慧實驗室（MIT CSAIL）的青睞，被邀請擔任訪問學者。在 MIT CSAIL，劉凌偉專注於深化 2D 與 3D 視覺技術的研究，這是一個極具挑戰性的領域，因為儘管 2D 技術已經發展多年，但在演算法的大量運用下，其精確度仍有限。相反地，3D 技術的發展使得機器視覺的準確性大幅提升，這也是未來技術發展的必然趨勢。劉凌偉指出，「現代機器人幾乎都必須配備距離感測器」，如 Lidar 和 3D 攝影機，這些裝置不僅提高了機器人的環境感知能力，也為自動化和人工智慧的應用開啟了新的可能性。。
立普思公司專注於開發先進的 3D 視覺技術，其主要產品包括 LIPSedge camera 系列，這些攝像頭利用多種技術如 ToF、結構光和立體視覺，並與 LIPSedge SDK 結合使用，目前占營收比重高達 90%。此外，LIPSense middleware 提供 3D 人臉辨識、測量和掃描功能，有助於縮短客戶產品的上市時間。立普思還提供整合軟硬體解決方案，應用於自動化移動機器人（AMR）、視覺同步定位與建圖（vSLAM）、機械手臂等多個領域，展現其在工業自動化和智慧應用領域的專業能力。
而 LIPSense middleware 用以進行 3D 的人臉辨識、丈量、掃描，劉凌偉強調，「將核心的部分做好，就可減少客戶產品的上市時間」。
軟硬體整合 立普思在全球市場上處於領先地位
立普思公司在軟硬體整合領域的進展顯示出其對於技術創新的承諾。最近，他們的 LIPSedge™ 3D 相機與 NVIDIA Isaac Perceptor 平台的整合，於 Computex 2024 展出，這一突破性進展為工業用自主移動機器人（AMR）帶來了革命性的 3D 視覺與邊緣智能功能。這種整合解決方案不僅提高了機器人在非結構化環境中的感知、定位和導航能力，而且還開闢了新的可能性，為開發者和使用者提供了更多的靈活性和精確性。立普思的這一成就，無疑使其在全球市場上處於領先地位。
國內首見有廠商拿下 Embedded World 獎項 未來與輝達合作可期
立普思公司近期在嵌入式系統領域取得顯著成就，榮獲德國紐倫堡「嵌入式電子與工業電腦應用展」(Embedded World) 的嵌入式視覺獎。這項獎勵是對立普思在 3D 機器視覺相機領域持續成長的肯定，其 LIPSedge™ S 系列高分辨率 3D 立體相機的創新和品質受到國際認可。立普思的成功不僅是台灣科技產業的驕傲，也是亞洲企業在全球科技舞台上的重要里程碑。該公司的技術突破，特別是在邊緣運算視覺技術領域的成就，展示了台灣在全球高科技產業中的競爭力。
立普思的執行長劉凌偉先生透露，公司與輝達的合作關係始於 2019 年，當時輝達對立普思的自走車搬運技術給予認證，並透過輝達的推薦獲得 BMW 的訂單。這種合作模式預示了立普思在未來 AI 浪潮中的潛力，尤其是在雲端運算向邊緣運算轉移的趨勢中。劉凌偉先生對公司的未來發展充滿期許，計劃將立普思打造成台灣的無名英雄，通過專注於利基型產品和多樣化應用，進一步發展車用 AIoT 和消費型產品應用，以期實現營收和毛利的大幅增長。
立普思在 Embedded World 展會中的表現，凸顯了台灣廠商在國際舞台上的影響力。該展會是全球嵌入式技術領域的盛事，每年吸引來自世界各地的專業人士和領先企業參加。立普思作為唯一獲得提名並最終獲獎的台灣企業，證明了其在激烈的國際競爭中脫穎而出的能力。立普思的成就不僅是對其團隊努力的肯定，也是對台灣 3D 產業在機器視覺領域努力的見證。
取得專利近 40 個 立普思拚明年興櫃 深耕機器視覺領域 十年磨一劍
立普思公司，一家專注於機器視覺領域的創新企業，自 2013 年成立以來，已在全球範圍內取得 30 至 40 項專利，顯示其在 3D 感測和人工智慧技術方面的專業實力。該公司不僅在日本等重要市場積極參展，爭取訂單，更是與多家國際科技巨頭如 Intel、NVIDIA、Panasonic、Sony 等建立了合作夥伴關係，共同推動 3D AI 視覺解決方案的應用於各大產業。經過十年的發展，立普思已經準備好在明年進行公開發行，進一步擴大其在市場上的影響力。
立普思的成長之路並非一帆風順，儘管新冠疫情對公司造成了挑戰，迫使公司進行裁員和造成員工糾紛，然而，正是這些挑戰促使立普思轉危為機，通過內部調整和創新，最終贏得了客戶的認可和訂單，從而走出低谷。目前，公司擁有約 70 名員工，其中 70% 為工程師，這一比例反映了其對技術研發的重視。
劉凌偉對於公司未來的發展抱有信心。他認為，儘管國內創投業對新創事業的容錯空間較小，立普思仍然在挑戰中找到了成長的機會。立普思致力於在機器視覺領域提供關鍵技術，並以技術為本，持續創新，以期成為產業的重要支持者。立普思的故事不僅是關於技術創新，更是關於在逆境中不斷進步和成長的故事。隨著公司準備上市，我們期待看到立普思如何在未來幾年內繼續在機器視覺領域發光發熱。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【一分鐘看圖論市】亞洲雙強！沒有最高、只有更高
- 窄基被積宰? 看錯並不可恥 猜高點受天罰，專業老師不會猜: 台積電、鴻海、台達電、中興電、保瑞 進入收割期
- 拉積盤中小型股出貨！？機器人和半導體設備股如何掌握新機會？
- 【量大強漲股整理】台股再創新高，櫃買開高走低，選股策略為何?
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇