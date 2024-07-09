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鉅亨速報

營收速報 - 華榮(1608)6月營收10.35億元年增率高達53.26％

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 12:15

華榮(1608-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣10.35億元，年增率53.26%，月增率-4.74%。

今年1-6月累計營收為57.80億元，累計年增率21.31%。

最新價為40.35元，近5日股價上漲0.26%，相關電器電纜上漲0.13%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1316 張
  • 外資買賣超：-1437 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+121 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 10.35億 53% -5%
24/5 10.87億 29% 5%
24/4 10.37億 40% 17%
24/3 8.88億 -10% 16%
24/2 7.67億 5% -21%
24/1 9.66億 22% 36%

華榮(1608-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為各種電線電纜及銅製品等之加工,製造,銷售及施工等。各種電力,通信工程設計,施工維護及技術服務等。各種電氣器具,電力及通信器材,通信用戶迴路配線器材等之製造買賣。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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