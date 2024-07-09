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鉅亨速報

營收速報 - 富喬(1815)6月營收3.82億元年增率高達56.79％

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 14:15

富喬(1815-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣3.82億元，年增率56.79%，月增率0.79%。

今年1-6月累計營收為18.42億元，累計年增率7.52%。

最新價為25.55元，近5日股價下跌-0.58%，相關電子零組件類指數上漲2.74%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-8359 張
  • 外資買賣超：-9186 張
  • 投信買賣超：-130 張
  • 自營商買賣超：+957 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 3.82億 57% 1%
24/5 3.79億 24% 19%
24/4 3.19億 41% 10%
24/3 2.90億 -9% 41%
24/2 2.07億 -32% -22%
24/1 2.66億 -16% 31%

富喬(1815-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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