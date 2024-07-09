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鉅亨速報

營收速報 - 申豐(6582)6月營收1.93億元年增率高達188.44％

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:15

申豐(6582-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣1.93億元，年增率188.44%，月增率29.65%。

今年1-6月累計營收為6.80億元，累計年增率51.17%。

最新價為68.3元，近5日股價上漲11.23%，相關橡膠工業下跌-1.37%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+79 張
  • 外資買賣超：+67 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+12 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 1.93億 188% 30%
24/5 1.49億 52% 17%
24/4 1.27億 64% 26%
24/3 1.00億 30% 73%
24/2 5,823萬 53% 9%
24/1 5,320萬 -43% -41%

申豐(6582-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為醫材及其他用途之合成乳膠原料。加工用接著劑。其他。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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