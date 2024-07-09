營收速報 - 申豐(6582)6月營收1.93億元年增率高達188.44％
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:15
今年1-6月累計營收為6.80億元，累計年增率51.17%。
最新價為68.3元，近5日股價上漲11.23%，相關橡膠工業下跌-1.37%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+79 張
- 外資買賣超：+67 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+12 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|1.93億
|188%
|30%
|24/5
|1.49億
|52%
|17%
|24/4
|1.27億
|64%
|26%
|24/3
|1.00億
|30%
|73%
|24/2
|5,823萬
|53%
|9%
|24/1
|5,320萬
|-43%
|-41%
申豐(6582-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為醫材及其他用途之合成乳膠原料。加工用接著劑。其他。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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