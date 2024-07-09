小米訂單遽降七成、獨立董事紛走人 富士康印度子公司Bharat擬關1工廠

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-09 10:52

蘋果 (AAPL-US) iPhone 16 系列新機下半年即將問世，鴻海 (2317-TW) 集團旗下富士康正透過旗下印度子公司擴大 iPhone 生產能力，但與此同時，富士康旗下印度子公司 Bharat FIH 正考慮關閉位於安得拉省 Siri 城的工廠，原因是主要客戶小米的訂單大幅下滑 7 成。

印度《經濟時報》報導，近三個月，Bharat FIH 在三名獨立董事 InterGlobe Aviation 董事長 Venkataramani Sumantran 和 Sify Technologies 共同創辦人 Ramaraj R 以及前 IT 和電信部長 Aruna Sundararajan 陸續離職後陷入困境。這三人表示，公司方向缺乏明確性是他們離職的原因。Bharat FIH 董事會另一位獨立成員 Dipali Hemant Sheth 也存在不確定性。

在富士康擴大 iPhone 生產的過程中，Bharat FIH 的參與度並不高。

消息人士透露，為抵消手機組裝業務的下滑，Bharat FIH 正在整合 Sriperumbudur 工廠業務，並向電信設備、電動汽車零部件、電視和顯示器等行業發展。

根據印度標準局資料，Bharat FIH 在 Sri 城工廠為諾基亞和小米及小米子品牌生產手機，在 Sriperumbudur 工廠，生產僅限於小米及其子品牌。

分析師指出，Bharat FIH 過度依賴小米，而隨著中印關係緊張，小米正面臨印度政府越來越大的監管壓力。