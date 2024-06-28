台新金高層異動！林淑真接任銀行總座 林維俊兼任人壽董座
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-01 20:06
台新金 (2887-TW) 高層人事大異動，台新銀行總經理尚瑞強升任台新銀行副董事長，總經理則由台新銀法金執行長林淑真升任，此外，金控總經理林維俊兼任台新人壽董事長。前經濟部長王美花除了擔任台新金獨立董事外，同時兼任台新銀獨立董事。
台新金控公告第九屆董事長選任情形，由吳東亮續任。
此外，台新金旗下銀行、人壽今 (1) 日召開董事會，台新銀行總經理尚瑞強升任台新銀行副董事長，總經理一職由台新銀法人金融事業總處執行長林淑真升任；台新銀行個人金融事業總處執行長則由執行副總包國儀升任。
台新人壽方面，總經理邢益華上月以個人生涯規畫為由請辭，是由董事長蔡康暫時兼任，不過，據悉，蔡康自保德信人壽併入台新金後，就多次表達辭意，本次任期屆滿，由林維俊兼任台新金總經理及台新人壽董事長。
台新創投公告，董事長謝壽夫、副董事長簡展穎任期屆滿，由台新銀行董事許德南接任董事長，台新證創投董事施啟彬出任副董事長，7 月 1 日起生效。
對於台新集團高層人事大異動，台新金董事長吳東亮今天出席大台北瓦斯 60 周年慶祝酒會，受訪時指出，這是經營團隊的世代交替，強調台新人才濟濟。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨號貼文看更多
下一篇