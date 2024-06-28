台新金高層異動！林淑真接任銀行總座 林維俊兼任人壽董座

此外，台新金旗下銀行、人壽今 (1) 日召開董事會，台新銀行總經理尚瑞強升任台新銀行副董事長，總經理一職由台新銀法人金融事業總處執行長林淑真升任；台新銀行個人金融事業總處執行長則由執行副總包國儀升任。

台新人壽方面，總經理邢益華上月以個人生涯規畫為由請辭，是由董事長蔡康暫時兼任，不過，據悉，蔡康自保德信人壽併入台新金後，就多次表達辭意，本次任期屆滿，由林維俊兼任台新金總經理及台新人壽董事長。