search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

台新金高層異動！林淑真接任銀行總座 林維俊兼任人壽董座

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-01 20:06

cover image of news article
台新金總經理林維俊兼任台新人壽董事長(左3)。(鉅亨網資料照)

台新金 (2887-TW) 高層人事大異動，台新銀行總經理尚瑞強升任台新銀行副董事長，總經理則由台新銀法金執行長林淑真升任，此外，金控總經理林維俊兼任台新人壽董事長。前經濟部長王美花除了擔任台新金獨立董事外，同時兼任台新銀獨立董事。

台新金控公告第九屆董事長選任情形，由吳東亮續任。

此外，台新金旗下銀行、人壽今 (1) 日召開董事會，台新銀行總經理尚瑞強升任台新銀行副董事長，總經理一職由台新銀法人金融事業總處執行長林淑真升任；台新銀行個人金融事業總處執行長則由執行副總包國儀升任。

台新人壽方面，總經理邢益華上月以個人生涯規畫為由請辭，是由董事長蔡康暫時兼任，不過，據悉，蔡康自保德信人壽併入台新金後，就多次表達辭意，本次任期屆滿，由林維俊兼任台新金總經理及台新人壽董事長。

台新創投公告，董事長謝壽夫、副董事長簡展穎任期屆滿，由台新銀行董事許德南接任董事長，台新證創投董事施啟彬出任副董事長，7 月 1 日起生效。

對於台新集團高層人事大異動，台新金董事長吳東亮今天出席大台北瓦斯 60 周年慶祝酒會，受訪時指出，這是經營團隊的世代交替，強調台新人才濟濟。

台新銀行新任總經理
台新銀行新任總經理林淑真。(圖: 台新金提供)

 

文章標籤

台新銀行台新金控總經理

相關行情

台股首頁我要存股
台新金18.850.00%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty