景氣面、資金面雙利多加持 群益投信看台股多頭格局延續

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-08 18:19

時序進入第三季，群益投信今 (8) 日釋出最新投資展望，隨著美國大選趨於白熱化，大選變數干擾下，國際股市包括台股在內不排除受到一些波動影響，不過，在聯準會降息前，台股下半年受惠於景氣面復甦、資金面充沛之雙重利多加持，多頭行情有望延續，可留意晶圓代工龍頭供應鏈及蘋果 iPhone 16 題材。

群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，美國 5 月 PCE 下滑趨勢符合市場期待，油價又有基期效應，通膨趨緩態勢有望延續，也令下半年聯準會啟動降息的可能性提高。

台股近期時逢股東會旺季，企業普遍釋出對後市樂觀氛圍，加上 AI 議題持續發酵，大盤呈現多頭趨勢往上。加權指數今天一度站上 24000 點之上，終場收在 23878.15 點，上漲 321.56 點，漲幅 1.37%，再創歷史新高。

產業方面，鑒於台灣擁有完整的科技產業鏈，並在全球 AI 發展趨勢中扮演關鍵供應鏈要角，在 AI 發展持續之下受惠程度高，包括 AI 所帶動的伺服器供應鏈，以及延伸到終端裝置的商機仍可期。

此外，在中美對抗下，對於在美有據點的台廠亦有利，舉例而言，美國生物安全法將限制美國公司將代工及研發交給中國業者，未來隨著法案推行實施，在美國當地擁有生產據點將成為 CDMO 廠商重要利基，可持續關注，其他產業方面，基於房市可望延續多頭，亦可留意相關類股表現。

對於 ETF 投資配置，群益投信 ETF 及指數投資部經理人邱郁茹指出，偏好高息存股的投資人，建議可朝選股策略訴求精準高息、布局成長產業的產品來做挑選，像是選股能依上市櫃公司最新宣告股利、並排除已除息的個股的精選高息 ETF 也是極佳的選擇。