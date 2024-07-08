盤後速報 - 原相(3227)次交易(9)日除息4.52元，參考價179.98元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05
原相(3227-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.52元。
首日參考價為179.98元，相較今日收盤價184.50元，息值合計為4.52元，股息殖利率2.45%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|184.50
|4.5154
|2.45%
|0.0
|2023/07/18
|117.0
|6.0015
|5.13%
|0.0
|2022/07/18
|94.5
|8.9976
|9.52%
|0.0
|2021/07/15
|208.5
|8.4831
|4.07%
|0.0
|2020/07/16
|216.5
|5.1266
|2.37%
|0.0
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