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鉅亨速報

盤後速報 - 原相(3227)次交易(9)日除息4.52元，參考價179.98元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

原相(3227-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.52元。

首日參考價為179.98元，相較今日收盤價184.50元，息值合計為4.52元，股息殖利率2.45%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 184.50 4.5154 2.45% 0.0
2023/07/18 117.0 6.0015 5.13% 0.0
2022/07/18 94.5 8.9976 9.52% 0.0
2021/07/15 208.5 8.4831 4.07% 0.0
2020/07/16 216.5 5.1266 2.37% 0.0

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