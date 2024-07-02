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鉅亨速報

盤後速報 - 原相(3227)下週(7月9日)除息4.52元，預估參考價165.48元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

原相(3227-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.52元。

以今日(7月2日)收盤價170.00元計算，預估參考價為165.48元，息值合計為4.52元，股息殖利率2.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

原相(3227-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售。近5日股價上漲4.02%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 170.00 4.5153 2.66% 0.0
2023/07/18 117.0 6.0015 5.13% 0.0
2022/07/18 94.5 8.9976 9.52% 0.0
2021/07/15 208.5 8.4831 4.07% 0.0
2020/07/16 216.5 5.1266 2.37% 0.0

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