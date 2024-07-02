盤後速報 - 原相(3227)下週(7月9日)除息4.52元，預估參考價165.48元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
原相(3227-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.52元。
以今日(7月2日)收盤價170.00元計算，預估參考價為165.48元，息值合計為4.52元，股息殖利率2.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
原相(3227-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售。近5日股價上漲4.02%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|170.00
|4.5153
|2.66%
|0.0
|2023/07/18
|117.0
|6.0015
|5.13%
|0.0
|2022/07/18
|94.5
|8.9976
|9.52%
|0.0
|2021/07/15
|208.5
|8.4831
|4.07%
|0.0
|2020/07/16
|216.5
|5.1266
|2.37%
|0.0
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