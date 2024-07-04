search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 原相(3227)6月營收7.22億元年增率高達50％

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 15:30

原相(3227-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣7.22億元，年增率50%，月增率5.62%。

今年1-6月累計營收為37.95億元，累計年增率52.93%。

最新價為173元，近5日股價上漲2.65%，相關半導體類指數上漲1.7%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-150 張
  • 外資買賣超：-426 張
  • 投信買賣超：+37 張
  • 自營商買賣超：+239 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 7.22億 50% 6%
24/5 6.83億 61% 7%
24/4 6.40億 31% 7%
24/3 5.98億 42% 12%
24/2 5.35億 50% -13%
24/1 6.17億 100% 3%

原相(3227-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收6月營收原相

相關行情

台股首頁我要存股
原相173-0.57%
美元/台幣32.48-0.47%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標下跌股

偏強
原相

77.42%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty