營收速報 - 原相(3227)6月營收7.22億元年增率高達50％
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 15:30
今年1-6月累計營收為37.95億元，累計年增率52.93%。
最新價為173元，近5日股價上漲2.65%，相關半導體類指數上漲1.7%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-150 張
- 外資買賣超：-426 張
- 投信買賣超：+37 張
- 自營商買賣超：+239 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|7.22億
|50%
|6%
|24/5
|6.83億
|61%
|7%
|24/4
|6.40億
|31%
|7%
|24/3
|5.98億
|42%
|12%
|24/2
|5.35億
|50%
|-13%
|24/1
|6.17億
|100%
|3%
原相(3227-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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