盤中速報 - 原相(3227)大漲7.51%，報186元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 11:58
原相(3227-TW)05日11:58股價上漲13元，報186.0元，漲幅7.51%，成交8,571張。
原相(3227-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售。
近5日股價上漲0.58%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-150 張
- 外資買賣超：-426 張
- 投信買賣超：+37 張
- 自營商買賣超：+239 張
- 融資增減：-258 張
- 融券增減：-35 張
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