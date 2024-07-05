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鉅亨速報

盤中速報 - 原相(3227)大漲7.51%，報186元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 11:58

原相(3227-TW)05日11:58股價上漲13元，報186.0元，漲幅7.51%，成交8,571張。

原相(3227-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售。

近5日股價上漲0.58%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-150 張
  • 外資買賣超：-426 張
  • 投信買賣超：+37 張
  • 自營商買賣超：+239 張
  • 融資增減：-258 張
  • 融券增減：-35 張

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