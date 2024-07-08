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鉅亨速報

盤後速報 - 統振(6170)下週(7月15日)除息2.73元，預估參考價54.57元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

統振(6170-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.73元。

以今日(7月8日)收盤價57.30元計算，預估參考價為54.57元，息值合計為2.73元，股息殖利率4.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

統振(6170-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電信預付卡代理行銷。線上遊戲代理行銷。遊戲及網路服務平台之研究開發與營運。近5日股價上漲1.04%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/15 57.30 2.73 4.76% 0.0
2023/07/18 45.0 2.1 4.67% 0.0
2022/07/14 25.6 1.6 6.25% 0.0
2021/07/02 39.25 1.4 3.57% 0.0
2020/07/27 20.1 0.9 4.48% 0.0

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