盤後速報 - 統振(6170)下週(7月15日)除息2.73元，預估參考價54.57元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05
統振(6170-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.73元。
以今日(7月8日)收盤價57.30元計算，預估參考價為54.57元，息值合計為2.73元，股息殖利率4.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
統振(6170-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電信預付卡代理行銷。線上遊戲代理行銷。遊戲及網路服務平台之研究開發與營運。近5日股價上漲1.04%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/15
|57.30
|2.73
|4.76%
|0.0
|2023/07/18
|45.0
|2.1
|4.67%
|0.0
|2022/07/14
|25.6
|1.6
|6.25%
|0.0
|2021/07/02
|39.25
|1.4
|3.57%
|0.0
|2020/07/27
|20.1
|0.9
|4.48%
|0.0
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