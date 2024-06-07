〈熱門股〉統振移工小額匯兌獲利續增及比價預期 股價周漲4.72%

受惠在台移工人數持續增加，帶動移工電信業務市場規模擴大，同時移工市場的金融科技小額匯兌業務也可望擴大，統振 (6170-TW) 在同樣從事移工小額匯兌業務的東聯互動 (7738-TW)，將在下周以每股 153 元參考價登錄興櫃交易之際，本周交易量遞增，收在 59.9 元周漲 4.72%。