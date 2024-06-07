〈熱門股〉統振移工小額匯兌獲利續增及比價預期 股價周漲4.72%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-08 10:46
受惠在台移工人數持續增加，帶動移工電信業務市場規模擴大，同時移工市場的金融科技小額匯兌業務也可望擴大，統振 (6170-TW) 在同樣從事移工小額匯兌業務的東聯互動 (7738-TW)，將在下周以每股 153 元參考價登錄興櫃交易之際，本周交易量遞增，收在 59.9 元周漲 4.72%。
統振 2024 年第一季營收 7 億元，毛利率 30.39%，季減 2.53 個百分點，年增 3.24 個百分點，單季稅後純益 9148 萬元，季增 1466.67%、年增 64.91%，每股純益達 0.93 元。統振 2024 年第一季兩大事業體之營收比重分別為金融科技與通訊 76.85%、流通 23.15%，其中，金融科技會員人數持續攀高，挹注金融科技第一季營收繳出年增 58.03%，貢獻公司 的獲利能力增強。
統振本周成交量逐日遞增，並獲外資買超 733 張，收在 59.9 元周漲 4.72%，站上所有均線，股價沿 5 日線強勢上攻，技術指標高檔鈍化，如獲量能持續挹注，將有利於突破前波段 61.3 元的高點。
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