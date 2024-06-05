〈焦點股〉移工小額匯兌業務續增 統振價漲量增站上所有均線
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-05 11:32
受惠在台移工人數持續增加，帶動移工電信業務市場規模擴大，也挹注統振 (6170-TW) 旗下專營布局在移工市場的金融科技小額匯兌業務 App-QuickPay 業績成長，2024 年營收可望逐季攀升，今 (5) 日股價放量上漲，最高達 59.4 元並站上所有均線。
統振 2024 年第一季營收 7 億元，毛利率 30.39%，季減 2.53 個百分點，年增 3.24 個百分點，單季稅後純益 9148 萬元，季增 1466.67%、年增 64.91%，每股純益達 0.93 元。
統振 2024 年第一季兩大事業體之營收比重分別為金融科技與通訊 76.85%、流通 23.15%，其中，金融科技在公司積極拓展外籍移工之金融匯款市場下，效益逐步展開，創造 2024 年第一季 App-QuickPay 會員人數持續攀高，挹注金融科技第一季營收繳出年增 58.03%，貢獻公司 的獲利能力增進。
同時，統振 2024 年的單月營收向上趨勢不變，4 月營收 2.8 億元，創 16 個月來新高，月增 4.02%，年增 47%，1-4 月累計營收 9.27 億元，年增幅 31.31%。
統振去年全年稅後純益爲 2.49 億元，每股純益 2.74 元，創 11 年來新高，擬配發股息 2.73 元，盈餘配發率達 99.64%。
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