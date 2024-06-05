〈焦點股〉移工小額匯兌業務續增 統振價漲量增站上所有均線

統振 2024 年第一季兩大事業體之營收比重分別為金融科技與通訊 76.85%、流通 23.15%，其中，金融科技在公司積極拓展外籍移工之金融匯款市場下，效益逐步展開，創造 2024 年第一季 App-QuickPay 會員人數持續攀高，挹注金融科技第一季營收繳出年增 58.03%，貢獻公司 的獲利能力增進。