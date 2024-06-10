金融及流通雙引擎強 統振5月營收2.34億元年增近33%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-11 18:07

統振 (6170-TW) 今 (11) 日公布 2024 年 5 月營收為 2.34 億元，月增 3%，年成長 32.98%；累計 2024 年 1-5 月營收為 11.61 億元，年增 31.64%。統振 5 月營收成長動能來自金融科技的移工小額匯款及流通事業的雙雙成長。

統振表示，主要受惠於在台移工人數持續攀升，挹注外籍移工小額匯兌 QuickPay APP 匯款筆數的穩健成長，加上流通事業的業績也隨著旗下代理之新品 Adidas 個人洗護用品、以及德韓彩妝品、金頂與東芝電池等代理品項穩健的銷售業績，同步貢獻 5 月營收來自金融科技與通訊及流通事業分別年增 37.35%、19.09%，雙雙助力推升公司 5 月營收呈現月增、年增正成長態勢。

根據勞動部去年第四季公布今年第一季的人力需求調查，預計人力需求會淨增加 4.9 萬人，而人力銀行統計，去年 11 月的工作機會數突破百萬，連續 9 個月超越百萬大關，顯示缺工百萬已經成為常態。隨著勞動部同意辦理移工配額擴增並修改相關規定，助力外籍移工來台人數持續墊高，不僅有助於緩解產業缺工雪上加霜的壓力，更創造統振之金融科技業務良好的開拓環境，開拓更多移工市場版圖。

展望 2024 年，統振維持審慎樂觀看法。在金融科技事業體上，統振持續鎖定以外籍移工為長期發展的核心目標市場，密切與合作夥伴推進並深化外籍移工國外小額匯兌 QuickPay 多樣性業務內涵，致力搶占更多外籍移工匯兌市場版圖。