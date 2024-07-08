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鉅亨速報

盤後速報 - 綠界科技(6763)下週(7月15日)除息9.1元，預估參考價416.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

綠界科技(6763-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.1元。

以今日(7月8日)收盤價425.50元計算，預估參考價為416.4元，息值合計為9.1元，股息殖利率2.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

綠界科技(6763-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為第三方支付業務。近5日股價下跌1.27%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/15 425.50 9.1 2.14% 0.0
2024/01/11 459.5 9.1 1.98% 0.0
2023/07/10 518.0 10.1 1.95% 0.0
2023/01/05 396.5 5.0 1.26% 0.0
2022/07/21 437.0 8.0 1.83% 0.5

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