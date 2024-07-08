盤後速報 - 綠界科技(6763)下週(7月15日)除息9.1元，預估參考價416.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05
綠界科技(6763-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.1元。
以今日(7月8日)收盤價425.50元計算，預估參考價為416.4元，息值合計為9.1元，股息殖利率2.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
綠界科技(6763-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為第三方支付業務。近5日股價下跌1.27%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/15
|425.50
|9.1
|2.14%
|0.0
|2024/01/11
|459.5
|9.1
|1.98%
|0.0
|2023/07/10
|518.0
|10.1
|1.95%
|0.0
|2023/01/05
|396.5
|5.0
|1.26%
|0.0
|2022/07/21
|437.0
|8.0
|1.83%
|0.5
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