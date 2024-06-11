統振2024年業績將有雙位數成長成長 獲利將跟隨走高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-12 11:25

受惠在台移工人數持續增加，帶動移工電信業務市場規模擴大，也挹注統振 (6170-TW) 旗下專營布局在移工市場的金融科技小額匯兌業務 App-QuickPay 業績成長，統振對 2024 年總體營收的成長看好有雙位數的成長，同時，在排除匯率大幅波動的因素，法人估統振 2024 年獲利將成長 30%，每股純益在 3.5-4 元。

統振今 (12) 日召開股東會，統振 2023 年全年稅後純益爲 2.49 億元，每股純益 2.74 元，創 11 年來新高，股東會通過配發股息 2.73 元，盈餘配發率達 99.64%。而明 (13) 日同樣以從事移工小額匯兌業務的東聯互動 (7738-TW)，將以每股 153 元參考價登錄興櫃交易同時，統振在擁有註冊會員人數超過 40 萬同時，統振對 2024 年總體營收的成長看好有雙位數的成長。

統振 2024 年 5 月營收為 2.34 億元，月增 3%，年成長 32.98%；累計 2024 年 1-5 月營收為 11.61 億元，年增 31.64%。統振 5 月營收成長動能來自金融科技的移工小額匯款及流通事業的雙雙成長。

統振表示，主要受惠於在台移工人數持續攀升，挹注外籍移工小額匯兌 QuickPay APP 匯款筆數的穩健成長，加上流通事業的業績也隨著旗下代理之新品 Adidas 個人洗護用品、以及德韓彩妝品、金頂與東芝電池等代理品項穩健的銷售業績，同步貢獻 5 月營收來自金融科技與通訊及流通事業分別年增 37.35%、19.09%，雙雙助力推升公司 5 月營收呈現月增、年增正成長態勢。